Pogoda na weekend. Znów może intensywnie sypnąć śniegiem

Wyż Elisabeth będzie rządził pogodą jeszcze przez kilka dni - zapowiada synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. Tuż przed weekendem pogodowe stery w naszym kraju obejmą niżowe wiry, które sprowadzą do naszego kraju śnieżyce. W sobotę niewykluczone są opady do 10 centymetrów. Chwilami może silniej wiać.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Polska znajduje się nadal pod wpływem mocnego układu wyżowego Elisabeth z centrum przemieszczającym się znad Polski w kierunku Ukrainy. Znad południowo-wschodniej Polski odsuwa się słabo aktywny front atmosferyczny z opadami śniegu. Kraj pozostaje w mroźnym powietrzu pochodzenia arktycznego, tylko o północno-zachodnie regiony kraju otrze się cieplejsze powietrze polarne - przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

Sytuacja baryczna w Polsce w kolejnych dniach

W czwartek pogodę kształtować będzie nadal potężny wyż. W mroźnym powietrzu arktycznym przy rozpogodzeniach temperatura spadnie jeszcze nocami do -12/-18 stopni Celsjusza, najsilniej w obszarach podgórskich, kotlinach i dolinach.

W piątek i sobotę Polska znajdzie się w zasięgu niżowych wirów powietrza znad północnego Atlantyku i Skandynawii. Od zachodu do Polski wkroczą fronty atmosferyczne niosące opady śniegu, w piątek o natężeniu słabym i umiarkowanym, w sobotę silnym. Po śnieżycach nad zachodnie regiony kraju napłynie cieplejsze powietrze polarne, w którym opady śniegu przejdą w deszcz, a temperatura wzrośnie powyżej 5 st. C. Może dojść do kilkudniowego ocieplenia.

Sytuacja baryczna w Europie 7.02.2023 DWD

Prognozowana temperatura w dniach 8-12.02 ventusky.com

Pogoda na środę, czwartek i piątek

Środa zapowiada się pochmurno z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, szczególnie na zachodzie kraju. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -3 st. C na Podkarpaciu, przez 0 st. C w centrum kraju, do 3 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr z południowego wschodu będzie słaby i umiarkowany.

Czwartek przyniesie pochmurne niebo z przejaśnieniami i rozpogodzeniami na południu Polski. Temperatura maksymalna sięgnie od -2 st. C na Podkarpaciu, przez 0 st. C w centrum kraju, do 3 st. C na Pomorzu. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, na północy okresami może wiać dość silnie - w porywach do 50-60 kilometrów na godzinę.

W piątek czeka nas umiarkowane i duże zachmurzenie. Od zachodu w głąb kraju przemieszczać się będą przelotne opady śniegu do 1-5 cm. Termometry pokażą maksymalnie od -1 st. C na południowym wschodzie, przez 1 st. C w centrum kraju, do 4 st. C na Pomorzu. Z kierunków zachodnich powieje umiarkowany i dość silny wiatr. Jego porywy mogą osiągać do 50-70 km/h.

Prognozowane opady w dniach 8-12.02 ventusky.com

Pogoda na weekend

Sobota upłynie pod znakiem chmur. Od zachodu w głąb kraju przemieszać się będą obfite opady śniegu rzędu 5-10 centymetrów. Na zachodzie będą przechodzić w opady deszczu ze śniegiem i samego deszczu do 10 litrów wody na metr kwadratowy. Miejscami opady mogą zamarzać. Temperatura maksymalna wyniesie od 0 st. C na Podkarpaciu, przez 2 st. C w centrum kraju, do 6 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr z zachodu będzie umiarkowany i dość silny, a w porywach rozpędzi się do 50-70 km/h.

W niedzielę możemy spodziewać się dużego zachmurzenia. Na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i w Małopolsce wystąpią słabe opady śniegu z deszczem do 2 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 2 st. C na wschodzie, przez 4 st. C w centrum kraju, do 8 st. C Pomorzu i Wybrzeżu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu. Chwilami jego porywy mogą być dość silne.

Prognozowane porywy wiatru w dniach 8-12.02 ventusky.com

Autor:kw//rzw

Źródło: tvnmeteo.pl