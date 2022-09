Pogoda na weekend: i burze, i "jesienna szaruga". Miejscami nie więcej niż 11 stopni

Pogoda w najbliższych dniach wciąż ma być kształtowana przez niż Queenie. W weekend miejscami możemy spodziewać się burz i bardziej intensywnych opadów deszczu. W kolejnym tygodniu będą regiony, w których temperatura maksymalna sięgnie tylko 11-15 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Polska pozostaje pod wpływem rozległego wiru niżowego Queenie znad Skandynawii - przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. Związane z nim chłodne fronty atmosferyczne nadal będą kształtować pogodę na północy i północnym zachodzie kraju. Natomiast deszczowy front znad południowej Polski powoli odsuwać się ma na wschód, by w piątek odejść już znad naszego kraju. Z północy napływać będzie umiarkowanie chłodne powietrze polarne morskie.

Niż Queenie królować będzie długo. Z centrum utrzymującym się nad północno-wschodnią Europą kształtować ma pogodę do połowy przyszłego tygodnia, ściągając z północy chłodne i bardzo wilgotne masy powietrza. Wiejący silniej północno-zachodni wiatr przyniesie szarugę jesienną. Dopiero około 23 września pojawia się szansa na pogodny spokojny wyż nad Europą i dłuższe okresy ze słońcem.

Pogoda na weekend

Pogoda w piątek zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami. Na północy, zachodzie i południowym zachodzie kraju okresami spodziewane są opady deszczu do 5 litrów wody na metr kwadratowy, a na Pomorzu możliwe są burze z opadami do 15 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 14 stopni Celsjusza nad samym morzem (na przykład w Ustce i Łebie), przez 17 st. C w centrum kraju, do 19 st. C na Podkarpaciu. Wiatr z zachodu będzie umiarkowany i dość silny, a w porywach na północy może rozpędzać się do 50-70 kilometrów na godzinę.

Sobota przyniesie umiarkowane zachmurzenie kłębiaste, które od zachodu i północy wzrastać będzie do dużego. Spodziewane są też przelotne opady deszczu do 5-15 l/mkw., postępujące w głąb kraju. Na Pomorzu możliwe są burze. Padać nie powinno tylko na wschodzie i południowym wschodzie. Temperatura maksymalna sięgnie od 14 st. C na Śląsku, przez 16 st. C w centrum kraju, do 17 st. C na wschodzie. Południowo-zachodni i zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie. W burzach może przybierać na sile.

Niedziela upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z przejaśnieniami. Na południowym wschodzie i wschodzie kraju pojawią się opady deszczu do 30 l/mkw. W pozostałej części kraju niewykluczone są przelotne opady deszczu do 10 l/mkw., a na Pomorzu - burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 st. C na Dolnym Śląsku, przez 14 st. C w centrum kraju, do 15 st. C na Podlasiu. Powieje z kierunków zachodnich, słabo i umiarkowanie. W burzach może wiać silniej.

Prognozowane opady w dniach 16-20.09 ventusky.com

Chłodno

W poniedziałek czeka nas duże zachmurzenie z rozpogodzeniami, a okresami także opady deszczu do 10-20 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 11 st. C na Podkarpaciu, przez 14 st. C w centrum kraju, do 15 st. C na Pomorzu. Wiatr z północnego zachodu będzie umiarkowany i dość silny, a w porywach osiągnie do 50-60 km/h.

We wtorek spodziewane jest duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Okresami popada deszcz do 5-15 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 12 st. C na Śląsku, przez 13 st. C na wschodzie, do 15 st. C na Pomorzu. Północno-zachodni wiatr będzie umiarkowany i okresami dość silny.

Prognozowana temperatura w dniach 16-20.09 ventusky.com

Autor:kw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl