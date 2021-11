Pogoda na jutro - Zaduszki, 2.11. Deszczowo w wielu regionach

Pogoda na noc: w zachodniej części kraju zrobi się pochmurno. Pojawią się także opady deszczu o sumie do 10 litrów na metr kwadratowy. We wschodnich regionach noc zapowiada się pogodnie. Lokalnie możliwe są mgły. Temperatura minimalna wyniesie od 2 stopni Celsjusza na Ziemi Lubelskiej do 8 st. C na Nizinie Szczecińskiej i Podkarpaciu. Lokalnie możliwe są przygruntowe przymrozki do -2 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, przeważnie z południowego wschodu. Na Wybrzeżu okresami może przybierać na sile.