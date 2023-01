Pogoda na jutro - wtorek 31.01. Noc przyniesie zawieje śnieżne, dzień - opady mokrego śniegu

Pogoda na jutro, czyli wtorek 31.01. Kolejne godziny przyniosą w części Polski zawieje śnieżne i oblodzone, śliskie nawierzchnie. Widzialność może być mocno ograniczona. Opady śniegu wystąpią miejscami także w ciągu dnia.

Noc na południu i wschodzie kraju zapowiada się pochmurno z opadami śniegu. Miejscami mogą występować zawieje śnieżne, przynoszące ze sobą ograniczenia widzialności poniżej 100 metrów. Poza tym prognozowane jest zachmurzenie zmienne, umiarkowane i duże. Miejscami drogi mogą być bardzo śliskie. Temperatura minimalna wyniesie od -2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 1 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z zachodu, okresami rozwijający prędkość do 40-70 kilometrów na godzinę.

Pogoda na jutro

Wtorek przyniesie w południowej i zachodniej Polsce opady śniegu, przeważnie mokrego, zamieniającego się w deszcz ze śniegiem i deszcz. Na wschodzie kraju będzie na ogół pochmurno z przejaśnieniami. Termometry wskażą od 0 st. C na Suwalszczyźnie do 6 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr, wiejący z zachodnich kierunków, okaże się umiarkowany i dość silny, okresami osiągający w porywach prędkość 40-60 km/h.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie w całym kraju powyżej 90 procent, a to spowoduje, że odczujemy zimno. Zapanują niekorzystne warunki biometeorologiczne.

Pogoda na noc - Warszawa

W Warszawie spodziewana jest pochmurna noc z przelotnymi opadami śniegu. Jezdnie i chodniki będą śliskie i oblodzone. Na termometrach zobaczymy minimalnie 0 st. C. Zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach rozwinie prędkość do 40-60 km/h. Ciśnienie o północy wyniesie 991 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Mieszkańców Warszawy czeka wtorek pod znakiem umiarkowanego i dużego zachmurzenia. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie maksymalnie do 3 st. C. Powieje umiarkowany, okresami silniejszy wiatr z zachodu. W południe barometry wskażą 1000 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Noc w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zapowiada się pogodnie. Termometry wskażą minimalnie -1 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z kierunków zachodnich, okresami rozwijając w porywach prędkość 40-60 km/h. O północy na barometrach zobaczymy 1001 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Wtorek upłynie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie pod znakiem pochmurnego nieba i opadów śniegu. Na termometrach zobaczymy do 4 st. C. Zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, okresami osiągający w porywach do 40-60 km/h. W południe ciśnienie wyniesie 1008 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W Poznaniu noc będzie pogodna. Temperatura minimalna wyniesie 0 st. C. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany i dość silny, okresami w porywach rozwijający prędkość do 50-70 km/h. Barometry o północy wskażą 999 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Wtorek przyniesie w Poznaniu przeważnie pochmurną aurę. W ciągu dnia wystąpią opady śniegu przechodzące w deszcz ze śniegiem. Na drogach może być ślisko. Termometry wskażą 4 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr zachodni, okresami rozwijający prędkość do 40-60 km/h. W południe na barometrach zobaczymy 1005 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

We Wrocławiu prognozowana jest pochmurna, śnieżna noc. Na termometrach zobaczymy 0 st. C. Z kierunków zachodnich powieje umiarkowany i dość silny wiatr, okresami osiągając w porywach prędkość 50-70 km/h. Ciśnienie o północy osiągnie 996 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

We wtorek we Wrocławiu zapanuje pochmurna aura. Będzie padał śnieg przechodzący w deszcz ze śniegiem, a nawierzchnie okażą się śliskie. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie maksymalnie do 3 st. C. Wiatr z zachodu będzie umiarkowany i dość silny, a jego porywy osiągną do 40-60 km/h. W południe barometry wskażą 1002 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie będzie pochmurna z opadami śniegu. Termometry wskażą minimalnie -1 st. C. Zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, okresami rozwijający prędkość do 40-60 km/h. Na barometrach o północy zobaczymy 980 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Mieszkańcy Krakowa powinni przygotować się na pochmurny wtorek. W ciągu dnia spodziewane są przelotne opady śniegu. Na termometrach zobaczymy do 2 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z zachodu, który w porywach może rozwijać prędkość 40-60 km/h. W południe ciśnienie wyniesie 987 hPa.

