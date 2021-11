Pogoda na jutro - wtorek 23.11. W nocy nawet -7 stopni, za dnia lokalne opady śniegu i silniejszy wiatr

W nocy Polska pozostanie w zasięgu wyżu z centrum w rejonie Irlandii, w zimnym powietrzu pochodzenia arktycznego. Noc z poniedziałku na wtorek (22/23.11) przyniesie pochmurną aurę z większymi przejaśnieniami. Na południu wystąpią słabe opady deszczu i śniegu z deszczem, które będą stopniowo zanikać. Nad ranem prognozuje się opady deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu na Pomorzu, Warmii i Suwalszczyźnie. Temperatura minimalna wyniesie od -7 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez -2 st. C w centrum kraju, do 0 st. C na Wybrzeżu i Podkarpaciu. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany, na północy okresami dość silny wiatr.

Pogoda na jutro - wtorek 23.11

Wtorek upłynie pod znakiem pochmurnej aury z przejaśnieniami, na południu z rozpogodzeniami. Na północy, wschodzie i w centrum Polski popada słaby deszcz i deszcz ze śniegiem do 1-5 litrów wody na metr kwadratowy. Na Podlasiu wystąpią słabe opady śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 2 st. C na Suwalszczyźnie, przez 4 st. C w centrum kraju, do 8 st. C na Pomorzu Zachodnim. Zachodni wiatr, umiarkowany, okresami dość silny, w porywach osiągnie prędkość do 50 kilometrów na godzinie na wschodzie kraju.