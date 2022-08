Pogoda na jutro - środa, 31.08. Nocą termometry pokażą lokalnie 9 stopni, w dzień przelotnie popada

Pogoda na noc 30/31.08

W nocy wystąpi umiarkowane i małe zachmurzenie początkowo z zanikającymi, przelotnymi opadami deszczu w rejonie Pomorza Gdańskiego. Nad ranem pojawią się lokalne mgły na południu i zachodzie kraju. Temperatura minimalna wyniesie od 9-10 stopni Celsjusza na Podlasiu oraz Warmii i Mazurach do 12-13 st. C na południu Polski. Miejscami temperatura nad ranem może być niższa, co związane będzie z licznymi rozpogodzeniami w chłodnej masie powietrza. Powieje słaby, północny wiatr.

Pogoda na jutro - środa, 31.08

W środę w ciągu dnia na przeważającym obszarze Polski prognozowane jest zmienne zachmurzenie z licznymi rozpogodzeniami. Więcej chmur pojawi się w rejonie Pomorza, gdzie przelotnie popada słaby deszcz o sumie 1-5 litrów wody na metr kwadratowy oraz w drugiej części dnia na Dolnym Śląsku, gdzie przybędzie chmur piętra średniego i wysokiego. Przelotny deszcz może padać również w górach i na obszarach podgórskich. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 19-20 st. C na północy do 21-23 st. C na południu Polski. Północny wiatr będzie umiarkowany, na Wybrzeżu w porywach dość silny. Obniży on temperaturę odczuwalną do około 13-15 st. C.