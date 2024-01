Pogoda na jutro - środa 24.01. Od śniegu po deszcz, na termometrach nawet 12 stopni

Pogoda na jutro. Nocą wiatr zacznie się wzmagać, spadnie deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg. Środa zapowiada się z dynamiczną aurą oraz kolejną porcją niebezpiecznych podmuchów. Na termometrach zobaczymy nawet 12 stopni.

Na zachodzie w nocy będzie pochmurno z przejaśnieniami i opadami deszczu (rzędu 1-10 litrów wody na metr kwadratowy), deszczu ze śniegiem (1-3 l/mkw.) i miejscami śniegu (1-5 centymetrów). We wschodniej części kraju zachmurzenie okaże się zmienne. Temperatura minimalna wyniesie od -2 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 4 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach osiągnie 40-60 kilometrów na godzinę, po północy 60-90 km/h, nadciągnie przeważnie z południowego zachodu i zachodu.

Pogoda w nocy 23/24.01 tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - środa 24.01

Zachmurzenie we środę okaże się zmienne, przeważnie umiarkowane i duże. We wschodniej części kraju prognozowany jest śnieg (rzędu 1-5 centymetrów) przechodzący w deszcz (1-5 l/mkw.). W zachodniej części Polski spadnie przelotny deszcz (do 5 l/mkw.). Temperatura maksymalna wyniesie od 4 st. C na Suwalszczyźnie do 12 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie dość silny i porywisty, w porywach osiągnie do 60-90 km/h, południowo-zachodni i zachodni. Na zachodzie jego porywy mogą osiągać do 100 km/h, a w strefie brzegowej 110 km/h.

Pogoda na środę 24.01 tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne w środę 24.01

Wilgotność powietrza w środę utrzyma się w granicach 85 procent. Na wschodzie odczujemy zimno, a na zachodzie - chłód. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne w całym kraju.

Warunki biometeo w środę 24.01 tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Nocą będzie pochmurno z przejaśnieniami, pojawi się śnieg przechodzący w deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 2 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie do 40-60 km/h, po północy jego prędkość wzrośnie do 60-90 km/h. Nadciągnie z zachodu i południowego zachodu. Ciśnienie rośnie, o północy w Gdańsku wyniesie 1015 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W środę w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zachmurzenie będzie zmienne, spadnie przelotny deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie 9 st. C. Powieje dość silny i porywisty wiatr z zachodu, w porywach rozpędzi się 60-90 km/h. Pod wieczór porywy mogą przekraczać nawet 100 km/h. Ciśnienie spada, w Gdańsku w południe wyniesie 999 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Kraków czeka pochmurna noc. Temperatura minimalna osiągnie 0 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie 40-60 km/h, a po północy 50-70 km/h, nadciągnie z południowego zachodu. Ciśnienie rośnie, o północy sięgnie 999 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Zachmurzenie w Krakowie we środę okaże się zmienne, wystąpią opady deszczu, przejściowo śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie 8 st. C. Powieje dość silny i porywisty wiatr z południowego zachodu, w porywach rozpędzi się do 60-80 km/h. Ciśnienie spada, w południe jego wartość sięgnie 986 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy z Poznaniu zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami i opady deszczu. Temperatura minimalna osiągnie 2 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach osiągając do 40-60 km/h, a po północy do 60-80 km/h, nadciągnie z południowego zachodu. Ciśnienie rośnie, o północy barometry wskażą do 1010 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Zachmurzenie we środę w Poznaniu będzie zmienne i przelotny deszcz. Temperatura maksymalna osiągnie 10 st. C. Powieje dość silny i porywisty wiatr z zachodu, w porywach osiągnie do 60-90 km/h. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 998 hPa.

Pogoda na noc - Warszawa

Zachmurzenie w nocy w Warszawie okaże się duże z przejaśnieniami. Temperatura minimalna sięgnie 0 st. C. Wiejący z południowego zachodu wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie do 40-60 km/h, po północy 60-80 km/h. Ciśnienie rośnie, o północy dojdzie do 1010 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Zachmurzenie okaże się duże z przejaśnieniami. Rano spadnie śnieg, po godzinie 9 zamieni się w deszcz (do 5 l/mkw.). Na termometrach zobaczymy maksymalnie 7 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, dość silny i porywisty, w porywach osiągnie 60-80 km/h. Ciśnienie spada, w południe dojdzie do 994 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Nocą zachmurzenie we Wrocławiu zapowiada się duże z przejaśnieniami i opadami deszczu. Temperatura minimalna sięgnie 2 st. C. Z południowego zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach osiągając do 40-60 km/h, a po północy do 60-80 km/h. Ciśnienie rośnie, o północy dojdzie do 1009 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Zachmurzenie we Wrocławiu w środę okaże się zmienne, spadnie przelotny deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie 12 st. C. Wiejący z zachodu wiatr będzie dość silny i porywisty, w porywach rozpędzając się do 60-90 km/h. Ciśnienie spada, w południe jego wartość osiągnie 997 hPa.

Warunki drogowe w środę 24.01 tvnmeteo.pl

