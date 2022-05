Pogoda na jutro - środa, 11.05. Przelotny deszcz na północy, do 27 stopni

Gdyby spojrzeć na przeciętne (1991-2020) warunki termiczne dla początku drugiej dekady maja, to w tym okresie (z wyłączeniem stacji górskich i podgórskich: Kasprowy Wierch, Śnieżka) można by się spodziewać w środę temperatury maksymalnej od 10,1 st. C (Ustka) do 22,2 st. C (Tarnów) - podkreśla IMGW. Tymczasem prognozy na 11 maja wskazują, że tego dnia w całej Polsce wartości temperatury maksymalnej znacznie przewyższą średnie. Będzie to miało związek z napływem ciepłego powietrza z południowego zachodu.