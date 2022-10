Pogoda na jutro - środa 05.10. Na termometrach miejscami ponad 20 stopni. Biomet wszędzie korzystny

Noc w całej Polsce przyniesie zachmurzenie zmienne, na ogół bez opadów. Temperatura minimalna wyniesie od 3 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 10 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Południowy i zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany, miejscami może być silniejszy.

Pogoda na jutro - środa 05.10

W środę chmur na polskim niebie także nie zabraknie, jednak na ogół nie przyniosą one ze sobą opadów. Zachmurzenie pojawi się głównie na północy kraju, a w regionach południowych będzie najbardziej słonecznie. Termometry pokażą od 14 st. C na Suwalszczyźnie do 21 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr, miejscami silniejszy.