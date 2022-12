Pogoda na jutro - sobota 3.12. Mroźna noc w całym kraju. Za dnia może poprószyć

Pogoda na noc

Noc przyniesie nam pochmurną aurę z lokalnymi przejaśnieniami. Od południa w głąb kraju przemieszczać się będą słabe opady śniegu do 1-2 centymetrów. Padać nie będzie tylko na północy. Temperatura minimalna sięgnie od -5 i -7 st. C na Suwalszczyźnie i Podlasiu, przez -2 i -3 st. C w centrum kraju, do -1 i -2 st. C na południu. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie ze wschodu.