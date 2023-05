Pogoda na jutro - sobota 20.05. Mglista noc, za dnia możliwe burze. Do 24 stopni

Pogoda na noc 19/20.05

Najbliższa noc zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami i rozpogodzeniami, szczególnie na południu kraju. Tylko na Kaszubach i Warmii mogą pojawić się przelotne opady deszczu do 1-5 litrów wody na metr kwadratowy. Miejscami wystąpią mgły i zamglenia. Temperatura minimalna sięgnie od 7 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim i Suwalszczyźnie do 11 st. C na Mazowszu i Lubelszczyźnie. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego wschodu.

Pogoda na jutro - sobota 20.05

Sobotni poranek miejscami wciąż może przynosić mgły. Prognozowane jest małe i umiarkowane zachmurzenie, które na południu i w centrum kraju może wzrastać do dużego. W tej części kraju niewykluczone są także przelotne opady deszczu do 5-15 l/mkw. i burze. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 18 st. C na Wybrzeżu, przez 22 st. C w centrum kraju, do 24 st. C w Małopolsce i na Podkarpaciu. Powieje wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Podczas burz może dochodzić do 80 kilometrów na godzinę.