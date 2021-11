Pogoda na jutro - sobota 06.11. Front okluzji przyniesie przelotne opady w części kraju. Do 12 stopni

Pogoda na noc

W nocy w północnej połowie kraju należy spodziewać się dużego i całkowitego zachmurzenia oraz słabych, przelotnych opadów deszczu na północy Polski o sumie do 2 litrów wody na metr kwadratowy. Na południu kraju wystąpi umiarkowane zachmurzenie, miejscami z rozpogodzeniami do zachmurzenia małego. Na termometrach zobaczymy minimum od 2-5 st. C na południu do 7-9 stopni Celsjusza na północy. Miejscami przy większych rozpogodzeniach, możliwe spadki temperatury do okolice 1 st. C, a na obszarach podgórskich poniżej 0 st. C. Zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 40 kilometrów na godzinę, nad morzem do 60 km/h. Jedynie na południu Polski powieje słabo.