Pogoda na jutro - poniedziałek 6.06. W części kraju zachmurzy się i popada. Do 27 stopni

Nadchodząca noc zapowiada się pogodnie. Na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej po północy spodziewany jest deszcz. Temperatura minimalna sięgnie od 8 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 15 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-wschodni wiatr.

Pogoda na jutro - poniedziałek 6.06

Poniedziałek w województwach zachodnich będzie pochmurny, spodziewane są też opady deszczu do 5-10 litrów wody na metr kwadratowy. Lokalnie, szczególnie na Ziemi Lubuskiej i w Wielkopolsce wystąpią burze, którym towarzyszyć będą opady rzędu 10-20 l/mkw. oraz porywy wiatru do 60-80 km/h. W pozostałej części kraju zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Temperatura maksymalna sięgnie od 21 st. C na Suwalszczyźnie do 27 st. C w Małopolsce. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-wschodni wiatr.