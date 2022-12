Pogoda na jutro - piątek, 2.12. Nocą -7 stopni, za dnia też będzie mroźno

Pogoda na noc 1/2.12

Noc zapowiada się pochmurna z lokalnymi przejaśnieniami. Miejscami popada słaby śnieg. Temperatura minimalna wyniesie od -7/-5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Podlasiu, przez -2/-4 st. C w centrum kraju, do 0/-1 st. C na zachodzie. Powieje wschodni, słaby wiatr.

Pogoda na jutro - piątek, 2.12

Piątek przyniesie pochmurną aurę z lokalnymi przejaśnieniami. Miejscami możliwy jest słaby opad śniegu. Termometry pokażą maksymalnie od -3 st. C na Podlasiu, przez 0/-1 st. C w centrum kraju, do 2/3 st. C na zachodzie. Wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany.