Pogoda na jutro - niedziela, 7.05. Deszczowa i miejscami chłodna noc, w dzień do 16 stopni

Pogoda na noc

Noc na północy i północnym wschodzie kraju upłynie przeważnie pod znakiem pogodnej aury. W pozostałych regionach będzie pochmurno i spadnie deszcz rzędu 5-10 litrów wody na metr kwadratowy, miejscami 10-20 l/mkw. Temperatura minimalna wyniesie od 0 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 5 st. C w centrum kraju, do 9 st. C w Małopolsce. Powieje wschodni, słaby i umiarkowany, tylko na wschodzie okresami silniejszy wiatr.

Pogoda na jutro

Niedziela upłynie na północy Polski pod znakiem słonecznej i pogodnej aury. Na południu oraz początkowo w pasie centralnym będzie pochmurno i miejscami popada deszcz o sumie 1-10 l/mkw. W ciągu dnia prognozuje się rozpogodzenia, które stopniowo obejmować będą także centralny pas kraju. Termometry pokażą maksymalnie od 7 st. C na Lubelszczyźnie, przez 12 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, jedynie na wschodzie silniejszy.