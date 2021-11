Pogoda na jutro - czwartek 18.11. Deszcz i wiatr źle wpłyną na nasze samopoczucie

W nocy ze środy na czwartek będzie pochmurno z przejaśnieniami. Wystąpią postępujące od północy w głąb kraju przelotne opady deszczu do 1-5 litrów wody na metr kwadratowy. Tylko na południowym wschodzie kraju nie popada, ale miejscami zrobi się mglisto. Temperatura minimalna wyniesie od 1 stopni Celsjusza na Podkarpaciu, przez 4 st. C w centrum kraju, do 6 st. C na Wybrzeżu i Dolnym Śląsku. Południowo-zachodni wiatr, słaby i umiarkowany, od północy nasilający się, w porywach na północy rozpędzi się do 50-60 kilometrów na godzinę.

Pogoda na jutro - czwartek 18.11

Czwartek przyniesie pochmurną aurę z przejaśnieniami. Synoptycy prognozują przemieszczające się nad krajem dwie strefy opadów deszczu i mżawki do 1-5 l/mkw. Tylko na południowym zachodzie Polski na ogół będzie bez opadów. Termometry pokażą maksymalnie od 6 st. C na Suwalszczyźnie, przez 8 st. C w centrum kraju, do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach osiągnie do 50-70 km/h.