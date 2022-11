Pogoda na jutro - czwartek, 1.12. Nocą lekki mróz, za dnia słabe opady śniegu

Pogoda na noc 30.11/1.12

Przed nami pochmurna noc, przejaśnienia możliwe są na krańcach południowych i na południowym zachodzie kraju. Temperatura minimalna wyniesie od -3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, Podlasiu i Śląsku, przez -1 st. C w centrum kraju, do 1 st. C na Pomorzu. Powieje wschodni, słaby wiatr.

Pogoda na jutro - czwartek, 1.12

Czwartek upłynie pod znakiem pochmurnej aury, lokalnie możliwe są symboliczne opady śniegu i śniegu z deszczem. Miejscami mogą pojawić się niewielkie przejaśnienia, a na obszarach podgórskich i górskich rozpogodzenia. Termometry pokażą maksymalnie od -2 st. C na Suwalszczyźnie, przez 1 st. C w centrum kraju, do 3 st. C na Pomorzu. Wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany.