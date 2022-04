Pogoda na dziś - Wielka Sobota, 16.04. Miejscami sypnie śniegiem, od 7 do 12 stopni

Pogoda na dziś. W Wielką Sobotę wystąpią opady deszczu, deszczu ze śniegiem, a w górach - śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 7 do 12 stopni. Miejscami powieje silniejszy wiatr, w porywach osiągnie do 50 kilometrów na godzinę.

Wielka Sobota upłynie pod znakiem pochmurnej aury z rozpogodzeniami. Na wschodzie i południu kraju okresami wystąpią opady deszczu i deszczu ze śniegiem do trzech litrów wody na metr kwadratowy. W górach spadnie do trzech centymetrów śniegu. Po południu opady mają zanikać. Temperatura maksymalna wyniesie od 7 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 10 st. C w centrum kraju, do 12 st. C Ziemi Lubuskiej. Powieje północno-wschodni wiatr, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach rozpędzi się do 50 kilometrów na godzinę.