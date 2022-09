Pogoda na dziś - środa, 21.09. Deszczowa aura, miejscami będzie się błyskać

Środa upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z rozpogodzeniami. Na zachodzie Polski lokalnie popada słaby, przelotny deszcz. Na pozostałym obszarze kraju okresami spadnie do pięciu litrów wody na metr kwadratowy. Niewykluczone są burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 stopni Celsjusza na Górnym Śląsku i Lubelszczyźnie, przez 14-15 st. C w centrum kraju, do 17 st. C na Ziemi Lubuskiej. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr.