Pogoda na dziś - sobota 22.10. Nad Polską przewędruje strefa opadów, będzie pochmurno

W sobotę niebo nad Polską zasnują chmury. W ciągu dnia mogą wystąpić przejaśnienia i przelotne opady do 5-10 litrów wody na metr kwadratowy. Strefa opadów przewędruje z zachodu na wschód. Temperatura maksymalna wyniesie od 9 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, poprzez 16 st. C w centralnej części kraju do 17 st. C na północnym zachodzie i południowym wschodzie. Powieje południowo-zachodni i zachodni wiatr, słaby i umiarkowany, jedynie na północy okresami silny.