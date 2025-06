W drugiej części dnia na południu Polski spodziewane są umiarkowane i silne burze, którym towarzyszyć mają ulewne opady powyżej 30 litrów deszczu na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 70-90 kilometrów na godzinę. Miejscami może pojawić się grad. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 21 stopni Celsjusza w pasie północnym, przez 25 st. C w regionach centralnych, do 26 st. C na Podkarpaciu. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr, w burzach silny i porywisty.