Pogoda na dziś - poniedziałek 12.02. Chmury i deszcz w całym kraju, do 10 stopni na termometrach

Pogoda na dziś - poniedziałek 12.02

Poniedziałkowy poranek przyniesie silne zamglenia i mgły w północnej i północno-wschodniej Polsce - lokalnie widzialność ograniczona będzie do 100 metrów. Dzień zapowiada się pochmurno, jedynie na południowym zachodzie po południu niebo ma się przejaśniać. W ciągu dnia prognozowane są okresowe opady od 1 do 5 litrów deszczu na metr kwadratowy, lokalnie do 10 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 6 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje południowy wiatr, słaby i umiarkowany, na zachodzie okresowo silniejszy z porywami sięgającymi 50 kilometrów na godzinę.