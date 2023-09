Pogoda na dziś - piątek 22.09. Pochmurny, deszczowy dzień. Miejscami burze

Pogoda na dziś - piątek 22.09

Na zachodzie kraju oraz na Pomorzu w piątek spodziewane jest umiarkowane i duże zachmurzenie z opadami do 5-25 litrów wody na metr kwadratowy. Na wschodzie w ciągu dnia na niebie mają pojawiać się chmury kłębiaste, miejscami może padać i grzmieć. Na termometrach zobaczymy od 19 stopni Celsjusza na zachodzie kraju, poprzez 25 st. C w centralnej Polsce, do 27 st. C we wschodnich regionach. Powieje południowy wiatr, jedynie w zachodniej Polsce skręcający na zachodni. Okaże się on umiarkowany, okresami dość silny, z porywami do 50-70 kilometrów na godzinę, zaś w burzach - silny.