Pogoda na dziś - piątek 15.10. Będzie padać deszcz, powieje silniejszy wiatr

Pogoda na dziś: pochmurno z przejaśnieniami i opadami deszczu. Miejscami może spaść do sześciu litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura sięgnie od 11 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 16 st. C na Dolnym Śląsku. Z południowego zachodu powieje umiarkowany wiatr, który okresami w porywach może osiągać do 40-60 kilometrów na godzinę.