Pogoda na dziś - piątek, 10.06. Kolejny burzowy dzień, na termometrach nawet 30 stopni

Pogoda dziś, czyli w piątek 10.06, zapowiada się pochmurnie. W części kraju spadnie deszcz, spodziewane są też burze. Wraz z nimi pojawią się ulewy. Termometry lokalnie pokażą nawet 30 stopni.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W piątek 10.06 w regionach centralnych i wschodnich spodziewana jest na ogół pochmurna aura. Spadnie od 2 do 8 litrów deszczu na metr kwadratowy, niewykluczone są burze. Podczas wyładowań opady mogą sięgać 10-30 l/mkw., a wiatr rozpędzi się w porywach do 60-90 kilometrów na godzinę. Temperatura wyniesie maksymalnie od 21 stopni Celsjusza w rejonie Zatoki Gdańskiej do 30 st. C na Lubelszczyźnie. Powieje słaby i umiarkowany, na ogół północno-zachodni wiatr.

Prognoza pogody na piątek tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne - piątek, 10.06

Wilgotność powietrza w piątek sięgnie 80-90 procent. W regionach zachodnich oraz w centrum odczujemy komfort termiczny, a na wschodzie i południowym wschodzie - upał. Biomet okaże się przeważnie niekorzystny, tylko na wschodzie i zachodzie -neutralny.

Warunki biometeo w piątek tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Trójmiasto

Piątek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie przyniesie duże zachmurzenie i opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 21 st. C. Północno-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. W południe barometry wskażą 1017 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Pogoda w Krakowie w piątek zapowiada się z dużym zachmurzeniem i opadami deszczu. Możliwe są też burze, podczas których spadnie do 10-30 l/mkw., a wiatr powieje z prędkością rzędu 60-90 km/h. Na termometrach zobaczymy do 24 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północnego zachodu. W południe ciśnienie osiągnie 988 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Mieszkańcy Poznania muszą się przygotować w piątek na duże zachmurzenie i deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 23 st. C. Północno-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. W południe na barometrach zobaczymy 1008 hPa.

Pogoda na dziś - Warszawa

Piątek w Warszawie upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z przejaśnieniami i opadami deszczu. Synoptycy prognozują też burze, podczas których spadnie do 10-30 l/mkw., a wiatr powieje w porywach do 60-90 km/h. Termometry wskażą maksymalnie 24 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr. W południe na barometrach zobaczymy 1004 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Piątek we Wrocławiu zapowiada się pogodnie. Na termometrach zobaczymy do 25 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu. W południe ciśnienie osiągnie 1005 hPa.

Warunki drogowe w piątek tvnmeteo.pl

Autor:anw,dd//rzw

Źródło: tvnmeteo.pl