Pogoda na dziś - niedziela, 12 grudnia. Popada śnieg i deszcz ze śniegiem. Od -2 do 2 stopni

Niedziela 12 grudnia upłynie pod znakiem pochmurnej aury z rozpogodzeniami w pasie od Śląska, przez centrum, po Mazury i Suwalszczyznę. Na północy Polski prognozowane są słabe opady śniegu do jednego centymetra, na Nizinie Szczecińskiej pod wieczór możliwy jest deszcz ze śniegiem. Na południowym wschodzie opady śniegu będą obfitsze, spadnie do 5 cm. W Bieszczadach dosypie 10 cm. Termometry pokażą maksymalnie od -2 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez -1 st. C w centrum kraju, do 2 st. C na Pomorzu Zachodnim. Północno-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, tylko na południowym wschodzie okresami dość silny.