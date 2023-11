Pogoda na dziś - czwartek, 30.11. Kilka centymetrów śniegu, zróżnicowany biomet

W czwartek czeka nas duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami, szczególnie na zachodzie. Na północy i wschodzie kraju okresami pojawią się słabe opady śniegu rzędu 1-2 centymetrów, tylko w Karpatach spadnie do 5 centymetrów. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od -4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez -1/0 st. C w centrum kraju, do 1 st. C nad samym morzem. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr.