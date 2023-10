Pogoda na 5 dni. Złota jesień zrobi sobie przerwę. Kiedy znów będzie słonecznie

Niż Cord przyniesie zmianę pogody. Niebo zasnują chmury, a do tego przez Polskę przejdzie deszczowy front. Do naszego kraju napłynie chłodniejsze powietrze, za sprawą którego temperatura spadnie o kilka stopni Celsjusza. Słońce będzie królować na niebie z powrotem w drugiej połowie tygodnia.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Pogoda w Polsce kształtowana będzie przez układ niskiego ciśnienia Cord z centrum przemieszczającym się znad Beneluksu w kierunku Morza Bałtyckiego. Niżowi towarzyszyć będzie system frontów atmosferycznych, którego jeden z nich - pofalowany front chłodny - przemieści się z zachodu na wschód kraju, przynosząc wzrost zachmurzenia oraz na ogół słabe, miejscami umiarkowane opady deszczu. Za frontem z zachodu napłynie nieco chłodniejsze powietrze polarne morskie, które spowoduje przejściowe, kilkustopniowe ochłodzenie - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek.

Pogoda na wtorek, środę i czwartek

We wtorek prognozowane jest duże i całkowite zachmurzenie oraz przelotne opady deszczu rzędu 1-5 litrów wody na metr kwadratowy, lokalnie do 10 l/mkw. Deszczowa strefa będzie się przemieszczać z zachodu na wschód kraju. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 13-14 stopni Celsjusza na północy kraju, przez 16 st. C w centrum, do 17 st. C na Podkarpaciu. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z południowego zachodu. Jego porywy będą dochodzić do 40-50 kilometrów na godzinę. W górach może wiać jeszcze silniej - do 60-70 km/h.

Prognoza pogody na środę i czwartek tvnmeteo.pl

Środa przyniesie nam duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Lokalnie nad ranem na wschodzie kraju, w ciągu dnia również na południu, mogą pojawić się słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 8 st. C na Suwalszczyźnie, przez 11 st. C w centrum kraju, do 14 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

- W czwartek Polska znajdzie się w ciepłym sektorze głębokiego niżu znad Morza Północnego, w efekcie czego ponownie z południa Europy będzie płynąć ciepłe, suche powietrze, gwarantując przewagę pogodnej aury. W kolejnych dniach czeka nas kontynuacja typowo jesiennej pogody ze zmiennym zachmurzeniem, okresami deszczem, silniejszym wiatrem oraz umiarkowanymi temperaturami - zapowiada synoptyk.

Czwartek zapowiada się pogodnie, a miejscami wręcz słonecznie. Nie powinno padać. Temperatura maksymalna sięgnie od 10 st. C na Suwalszczyźnie, przez 13-14 st. C w centrum kraju, do 15 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje z południowego wschodu na ogół umiarkowanie, tylko na południu i w górach porywiście.

Prognozowana temperatura w dniach 31.10-4.11 ventusky.com

Pogoda na piątek i sobotę

W piątek możemy spodziewać się dużego zachmurzenia, które od wschodu będzie wzrastać do całkowitego. Wystąpią też opady deszczu, których strefa przemieszczać się będzie w głąb kraju. Termometry pokażą maksymalnie od 11 st. C na północy do 16-17 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie umiarkowany i porywisty, a powieje z południowego wschodu.

Sobota będzie pogodna, opady nie są prognozowane. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 10 st. C na Suwalszczyźnie, przez 12 st. C w centrum kraju, do 13-14 st. C na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu.

Prognoza pogody na piątek i sobotę tvnmeteo.pl

Prognozowane opady w dniach 31.10-4.11 ventusky.com

Autor:kw,ps/dd

Źródło: tvnmeteo.pl