Pogoda na 16 dni: dojdzie do starcia dwóch kolosów

Pogoda na 16 dni

To mroźne powietrze już w najbliższych dniach dotrze do wschodniej Polski i tam będzie około -5 stopni Celsjusza w ciągu dnia, a nocami mniej niż -10 st. C. W tym samym czasie na zachodzie i południu kraju ma być nadal ciepło z temperaturą sięgającą aż 6-7 st. C. Taka sytuacja utrzyma się do 7 stycznia, a później mroźne powietrze będzie już w całym kraju: na zachodzie termometry wskażą maksymalnie -2, -1 stopnie, a na wschodzie -7, -6 stopni. Temperatura nocna, minimalna, w tym czasie będzie dużo niższa i może spadać, zwłaszcza we wschodniej Polsce, do minus kilkunastu stopni.