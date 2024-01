-32 stopnie przy gruncie. To najzimniejsze miejsca w Polsce

Arktyczne powietrze napływa do naszego kraju za sprawą wyżu Hannelore znad południowej Skandynawii. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed silnym mrozem dla przeważającego obszaru Polski.

W poniedziałek w Kętrzynie temperatura w najcieplejszym momencie dnia wynosiła -16,4 stopnia Celsjusza. Najwyższą wartość termometry wskazały w Świnoujściu , gdzie odnotowano -1 st. C - poinformował IMGW w mediach społecznościowych.

Ponad 30 stopni mrozu przy gruncie

Temperatura w części regionów znacznie obniżyła się wieczorem. Około godziny 20 na stacji meteorologicznej w Bodzentynie (województwo świętokrzyskie) odnotowano -32,3 st. C. Na wysokości dwóch metrów w Biernatkach w woj. podlaskim temperatura spadła do -21,5 st. C - podał IMGW.