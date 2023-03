IMGW ostrzega przed sztormem na Bałtyku. Nawet 9 stopni w skali Beauforta

Synoptycy IMGW wydali alerty hydrologiczne. Według ich komunikatów na Bałtyku może pojawić się sztorm. Wiatr ma mieć siłę do 9 stopni w skali Beauforta.

IMGW wydał ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia. Alertami zostały objęte Wybrzeże Zachodnie i morskie wody wewnętrzne RP - Bałtyk Południowy oraz Wybrzeże Wschodnie i morskie wody wewnętrzne RP - Bałtyk Południowo-Wschodni, które przylegają do woj. pomorskiego i zachodniopomorskiego .

Alarmy hydrologiczne będą w mocy do godz. 15 w sobotę.

Nawet 9 stopni

Synoptycy prognozują, że będzie wiał wiatr zachodni do północno-zachodniego o sile 5 do 6 stopni w skali B. Jego porywy mogą osiągać 7-8, a chwilami nawet 9 st. w skali B. Najsilniej może wiać w części południowo-wschodniej. Stan morza sięgnie 3 do 5 w skali B. Temperatura powietrza będzie oscylować w okolicach 4 stopni, a widzialność powinna być dobra.