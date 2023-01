Intensywne opady śniegu, silny wiatr, zawieje. Alerty IMGW dla 15 województw

Alerty IMGW drugiego stopnia - intensywne opady śniegu

Na Podkarpaciu alarmy będą w mocy do godz. 8 w sobotę. Na Śląsku i w Małopolsce ostrzeżenia ważne będą dwie godziny dłużej, do godz. 10. Na Dolnym Śląsku wejdą w życie o godz. 5 i utrzymają się do godz. 18-22 w sobotę.

Alerty IMGW pierwszego stopnia - intensywne opady śniegu

- podkarpackim (we wszystkich powiatach poza objętymi ostrzeżeniami drugiego stopnia), gdzie ważne będą do godz. 8 w sobotę;

- małopolskim (we wszystkich powiatach poza objętymi alertami drugiego stopnia), gdzie będą w mocy do godz. 8 w sobotę;

- śląskim (we wszystkich powiatach poza poza objętymi ostrzeżeniami drugiego stopnia), gdzie w mocy będą do godz. 11 lub 13 w sobotę;

- łódzkim , gdzie w południowo-wschodnich powiatach ważne będą od godz. 23 w piątek do godz. 13 w sobotę, a w reszcie regionu od godz. 4 do godz. 17 w sobotę;

Prognozowane są opady śniegu, powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej od 10 do 20 cm. Oprócz tego powieje z prędkością do 60 kilometrów na godzinę, może spowodować powstanie zawiei śnieżnych.

Alerty IMGW pierwszego stopnia - opady marznące

Alerty IMGW pierwszego stopnia - zawieje/zamiecie śnieżne

Prognozowane są na obszarach powyżej 500 metrów nad poziomem morza zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane opadami śniegu i północnym wiatrem o średniej prędkości do 35 km/h, w porywach do 60 km/h, wysoko w górach do 70 km/h i w porywach do 100 km/h.