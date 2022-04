Alerty przed przymrozkami w części kraju. W święta mogą objąć całą Polskę

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed przymrozkami i spadkiem temperatury przy gruncie do -3 stopni Celsjusza. W kolejnych dniach zjawiska te mogą objąć nawet całą Polskę.

Alerty IMGW - przymrozki

Alarmy pierwszego stopnia przed przymrozkami obowiązują w województwie podkarpackim, w powiatach: sanockim, leskim, bieszczadzkim. Miejscami prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -1 stopnia Celsjusza, przy gruncie do -3 st. C.