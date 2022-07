Początek tygodnia przyniesie upał i burze z gradem. IMGW wydał prognozę zagrożeń

czytaj dalej

W sobotę, pierwszy dzień lipcowego weekendu, utonęły dwie osoby. Ratownicy i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apelują, aby nigdy nie wchodzić do wody po alkoholu i pływać tylko w wyznaczonych do tego miejscach. - Jeżeli jest zakaz skoków z pomostu, respektujmy to - mówił na antenie TVN24 ratownik Michał Adamski.