"Tańczące światła" mogą zalśnić na naszym niebie. Kiedy się ich spodziewać

- Według prognoz National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia burzy magnetycznej , która stworzy idealne warunki do obserwacji tego spektakularnego zjawiska - przekazał kierownik Centrum Prognoz Heliogeofizycznych Łukasz Tomasik.

Trzy aktywne obszary

- Dziś nad ranem o godz. 4.36 jeden z obszarów wygenerował najsilniejszy z nich wszystkich rozbłysk X1.57 - przekazał. - Część z nich posłała centralnie w stronę Ziemi koronalne wyrzuty masy (CME) które powinny dotrzeć do nas we wtorek. Wiele wskazuje na to, że kilka takich CME na trasie Słońce-Ziemia dogoni się wzajemnie i dojdzie do procesu ich kanibalizacji: fale wysokoenergetycznych cząstek pochłoną się wzajemnie i utworzą jedną silną falę uderzeniową - dodał.