Wstrzykują samicom silną toksynę, dzięki czemu nie są zjadani

Samce modliszek czy pająków, podobnie jak męskie osobniki niektórych gatunków ośmiornic bywają zjadane przez swoje partnerki seksualne. - Kanibalizm seksualny jest bardzo powszechny wśród głowonogów - powiedział doktor Wen-Sung Chung z University of Queensland w Australii. Z badań przeprowadzonych przez niego i jego współpracowników wynika, że samce ośmiornicy Hapalochlaena fasciata unikają tego losu dzięki swojemu jadowi, jednemu z najsilniejszych w naturze.

Wstrzykują w pobliżu aorty silną toksynę

Hapalochlaena fasciata zazwyczaj wykorzystują jad do zabijania ofiar albo do obrony przed drapieżnikami. Tetradotoksyna, silna toksyna wytwarzana przez niektóre gatunki rozdymek (zwanych też fugu), służy im do obrony. Doktor Wen-Sung Chung i jego współpracownicy odkryli, że Hapalochlaena fasciata wykorzystuje tę samą toksynę także w trakcie kopulacji.