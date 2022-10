Lekarz: nie tylko COVID-19 powoduje uszkodzenie węchu i smaku

W pierwszej fali zakażeń SARS-CoV-2 zaburzenia węchu i smaku dotyczyły 70 procent zakażonych. W kolejnych falach, zdominowanych przez warianty delta i omikron, odpowiednio 40 i 17 proc. Problem ten występował częściej u kobiet niż mężczyzn. Naukowcy odnotowali też, że najczęściej z zaburzeniami zmysłów borykali się Europejczycy. W Azji występowały one od trzech do sześciu razy rzadziej.

Trening węchowy "przyspiesza regenerację komórek"

Jak mówi Grabowski, "jeśli mamy do czynienia z osobą ogólnie zdrową, bez historii chorób neurologicznych, często jedyne, co jesteśmy w stanie zaproponować, to trening węchowy". - W niektórych przypadkach podajemy sterydy, ale tylko na wczesnym etapie rozwoju towarzyszących dolegliwości - wyjaśnia.

Trening węchowy polega na systematycznym, przez okres około 12 tygodni, wąchaniu olejków o znanych pacjentowi zapachach. To znana od lat metoda rehabilitacji, praktykowana przez lekarzy. - Ważne, żeby zapachy były znane. W naszym regionie jest to pomarańcza, róża, goździk, sosna, eukaliptus, kawa. Stymulacja neuronów węchowych przyspiesza regenerację i zapobiega degeneracji komórek - tłumaczy laryngolog.

Lekarz: część pacjentów nie jest w stanie sobie uświadomić, że czuje słabiej

COVID-19. "W pierwszej kolejności powraca zdolność odczuwania silnych zapachów i smaków"

Jedna z teorii mówi o uszkodzeniu w polu węchowym, które zlokalizowane jest w górnej części nosa samych komórek pomocniczych, otaczających komórki węchowe. W rezultacie nie dochodzi do uszkodzenia komórek węchowych, ale komórki te nie mogą działać prawidłowo. Według innej teorii w samym polu węchowym dochodzi do zwiększonej kumulacji wirusa, który powoduje uszkodzenie komórek neuronalnych, co zostało potwierdzone w badaniach laboratoryjnych i obrazowych. Trzecia teoria z kolei wskazuje na uszkodzenie drobnych naczyń krwionośnych - w błonie śluzowej nosa dochodzi do zaburzenia odżywiania komórek pomocniczych lub neuronalnych.