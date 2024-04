Po pięciu miesiącach naprawiono usterkę. Sonda Voyager 1 znowu nadaje

Awaria sondy

W połowie listopada 2023 roku doszło do awarii statku kosmicznego. Pojawił się problem dotyczący danych przesyłanych radiowo przez sondę na Ziemię. Kod, który trafiał do inżynierów, był powtarzalny, zamiast stanowić unikalny ciąg zer i jedynek. Ustalono, że uszkodzeniu uległ system danych lotu (ang. flight data system, w skrócie FDS) w jednym z trzech komputerów pokładowych.

Każda próba przywrócenia sondy do poprawnego działania to spore wyzwanie. Naprawę utrudnia fakt, że wszelkie polecenia z Ziemi potrzebują ponad 22 godzin na dotarcie do Voyagera 1, a dotarcie odpowiedzi zwrotnej na naszą planetę zajmuje tyle samo czasu.