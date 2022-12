Robert Makłowicz o "swoim" niesporczaku: jestem zaszczycony, wręcz uniesiony i euforyczny

Niesporczaki to mikroskopijne zwierzęta bezkręgowe zasiedlające wodne lub wilgotne siedliska. Ze względu na ogromną odporność na niekorzystne warunki środowiskowe, stanowią częsty przedmiot badań naukowych. Na łamach "Zoological Studies" opisane zostały dwa nowe gatunki tych bezkręgowców. Jeden z nich został nazwany na cześć... Roberta Makłowicza.

Niesporczak z Afryki nazwany na cześć Roberta Makłowicza

Jak tłumaczył naukowiec w rozmowie z TVN24, materiały do badań otrzymał dzięki wyprawie, którą odbyli jego koledzy. - Okazało się, że oba te gatunki, nad którymi pracowałem, są nowe dla wiedzy - wskazał. Jak wyjaśniał, dlatego jako badacz i odkrywca nowego gatunku miał prawo do nadania im nazw.

- Zdecydowałem, że jeden gatunek zostanie nazwany na cześć mojego kolegi Diego Fontaneto, z którym współpracuję - powiedział Stec. Otrzymał on nazwę Mesobiotus diegoi. Fontaneto to włoski specjalista z zakresu ekologii i biogeografii meiofauny - bardzo małych zwierząt związanych ze środowiskami wodnymi.

Makłowicz: jestem zaszczycony

Co na to Robert Makłowicz? - Ta świadomość, że moje skromne nazwisko jest kojarzone z taką szlachetną rodziną, jak niesporczaki, jest czymś niewiarygodnym - powiedział. Jak opisywał w rozmowie z TVN24, jest "zaszczycony, wręcz uniesiony i euforyczny".

- To są maleńkie organizmy, więc gabarytowo wszystko się zgadza - dodał żartobliwie. - Niesporczaki to są wspaniałe organizmy. Jeszcze nie do końca poznane - zauważył podróżnik i dziennikarz.