Nigdy nie widziano go żywego. Najrzadszy wieloryb świata mógł zostać wyrzucony na brzeg

Po konsultacjach ze specjalistami ds. ssaków morskich stwierdzono, że to prawdopodobnie samiec dziobowala łopatozębnego (Mesoplodon traversii). Jak napisano w poniedziałek w komunikacie prasowym nowozelandzkiego departamentu, "to tak rzadki gatunek, że praktycznie nic o nim nie wiadomo". Jest on uznawany za najrzadszego wieloryba na świecie.