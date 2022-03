Megarakietę czeka kluczowy test. Dziś ruszy w podróż do miejsca, w którym odbędzie się próbne odliczanie

Już niebawem NASA wykona ważny test - kluczowy dla powodzenia misji Artemis 1, która ma przygotować astronautów do powrotu na Księżyc. Gigantyczna rakieta SLS z kapsułą Orion ma w czwartek rozpocząć podróż z budynku montażowego na stanowisko startowe w Centrum Kosmicznym imienia Johna F. Kennedy'ego na Florydzie, gdzie za kilka tygodni odbędzie się próbne odliczanie do startu.

Artemis 1 to bezzałogowa misja kosmiczna NASA, która ma przyczynić się do do powrotu astronautów na Księżyc. Jeśli misja się powiedzie, rakieta SLS (Space Launch System) wyniesie na orbitę wokółksiężycową bezzałogowy statek kosmiczny Orion. Ma on okrążyć Srebrny Glob i wrócić na Ziemię. Prace nad statkiem kosmicznym trwały od ponad 10 lat.