Teleskop Webba osiągnął ostateczną orbitę. "Jesteśmy o krok bliżej do odkrycia tajemnic wszechświata"

NASA poinformowała w poniedziałek, że teleskop Jamesa Webba osiągnął swoją ostateczną orbitę, która jest oddalona od ziemi o 1,5 miliona kilometrów. Ponadto maszyna z powodzeniem aktywowała na pięć minut silniki odrzutowe, aby dotrzeć do punktu Lagrange 2, optymalnego do obserwacji kosmosu.

"Jesteśmy o krok bliżej do odkrycia tajemnic wszechświata. I nie mogę się doczekać, aż tego lata zobaczę pierwsze nowe spojrzenie Webba na wszechświat!" - oświadczył Nelson.

Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba

Wtedy Agencja przewidywała, że pierwsze zdjęcia z teleskopu będą dostępne za około trzy tygodnie, jednak na pierwsze pełne zdjęcie jednej gwiazdy trzeba będzie poczekać do marca. Kalibracja instrumentów obserwatorium do stanu pełnej gotowości potrwa do maja.