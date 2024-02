Kosmiczny sukces Polaków. Zbudują kluczowy element lądownika

Lądownik Europejskiej Agencji Kosmicznej Argonaut ma być przeznaczony do szerokiej gamy misji: od dostawy ładunków i infrastruktury niezbędnej do budowy baz księżycowych, poprzez badania naukowe po rozmieszczanie łazików czy stacji energetycznych. Najważniejszym elementem konstrukcji jest ramię robotyczne, którego zadaniem będzie przenoszenie ładunku z lądownika na powierzchnię naturalnego satelity Ziemi.

Polska firma PIAP Space, która jest autorem rozwiązania, to lider w zakresie robotyki kosmicznej i główny wykonawca w projektach ESA.

Misja na Księżyc jak samochód kempingowy

- Możemy sobie wyobrazić misję Argonaut jako samochód kempingowy. Wyruszamy w podróż i dla naszych astronautów musimy dostarczyć wodę, jedzenie, urządzenia codziennej potrzeby. Musimy rozstawić ich stację, ich dom, ładunki, które służą do eksploracji powierzchni Księżyca, instrumenty naukowe, stacje do ładowania ich baterii. Nasze ramię posłuży do wyładowywania ładunków z lądownika Argonaut, ale także pomoże w budowaniu stacji na Srebrnym Globie - opowiadał w rozmowie z Hubertem Kijkiem Marcin Dobrowolski, prezes zarządu firmy PIAP Space, który był gościem programu "Dzień na Świecie" w TVN24 BiS.