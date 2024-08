Ludzka psychika różnie reaguje na zanieczyszczone powietrze     

Badacze ze Stanów Zjednoczonych i Niemiec przez rok mierzyli jakość powietrza, którym oddychało 150 ochotników w wieku od 18 do 89 lat. Pochodzili oni ze stanu Pensylwania w USA. Naukowcy sprawdzali, jaki związek mają dzienne wahania poziomu zanieczyszczeń w ich okolicy z nastrojem. Sprawdzali dwa główne składniki nastroju - pobudzenie oraz to, jak bardzo był pozytywny lub negatywny. Wprowadzili przy tym nową miarę, którą nazwali wrażliwość afektu (ekspresji emocji) na zanieczyszczenie powietrza (affective sensitivity to air pollution - ASAP). Okazało się, że ogólny poziom pobudzenia emocjonalnego był niższy niż zwykle w dni z wyższym zanieczyszczeniem powietrza. Co najważniejsze, zaobserwowano istotne różnice we wrażliwości na zanieczyszczenie pomiędzy poszczególnymi osobami. Odkrycie, że codzienne samopoczucie ludzi może być zakłócone przez zanieczyszczenie powietrza, ma według badaczy istotne implikacje. Na przykład wrażliwość afektu na zanieczyszczenie powietrza może częściowo wyjaśnić jeden z mechanizmów, poprzez który narażenie na szkodliwe substancje zwiększa długoterminowe ryzyko problemów psychicznych, takich jak objawy lękowe i depresyjne. Ponadto, jeśli zanieczyszczenie powietrza przytłumia emocje człowieka, to tłumienie ich może być także skutkiem braku działań na rzecz ochrony klimatu. Wyniki badań zostały opublikowane na łamach "PLOS ONE".