"Tak się je keczup"

czytaj dalej

Nadchodzącej nocy zmienimy czas z letniego na zimowy. Chociaż dla większości z nas oznacza to dodatkową godzinę snu, nawet takie zaburzenie rytmu dobowego może powodować zmęczenie i rozdrażnienie. Co zrobić, by złagodzić negatywny wpływ zmiany czasu na nasze samopoczucie?