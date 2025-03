Głaz z odciskami dinozaurów na terenie szkoły. "Szczęka mi opadła"

Na terenie jednej ze szkół w australijskim mieście Biloela przez 20 lat znajdował się kamień z charakterystycznymi wgłębieniami. Przez cały ten czas zachodzono w głowę, czym są te dziwne ślady, ale nikt nie zapytał o to naukowców. Dopiero niedawno okazało się, że należą do dinozaurów, które żyły w tym miejscu setki milionów lat temu.

Współczesna historia kamienia sięga 2002 roku. Górnicy, którzy prowadzili prace w hrabstwie Banana w stanie Queensland, odkopali go i niezbyt wiedząc, co się na nim znajduje, przekazali go szkole w niewielkim miasteczku Biloela. Władze placówki ustawiły kawałek skały w okolicach boiska, gdzie przez ponad 20 lat "zbierał kurz". W końcu ktoś wpadł na pomysł, aby zapytać paleontologów, czym są te dziwne wgłębienia.