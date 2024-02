Duży niedziałający satelita wejdzie w atmosferę Ziemi

Jeszcze w lutym niedziałający europejski satelita ERS-2 wejdzie w atmosferę ziemską. Ponieważ satelitą nie da się sterować, nie można przewidzieć, w jakim miejscu się to stanie.

Satelita teledetekcyjny European Remote Sensing 2 (ERS-2), należący do Europejskiej Agencji Kosmicznej, został wystrzelony na orbitę okołoziemską w kwietniu 1995 roku. Przez 16 lat dostarczał danych na temat powierzchni lądów, oceanów, pokrywy lodowej, prędkości i kierunku wiatru, monitorował też klęski żywiołowe takie jak trzęsienia ziemi czy powodzie, choć początkowa jego misja miała potrwać tylko trzy lata.

ERS-2 zakończył swoje działania 5 września 2011 roku. Obniżanie jego wysokości od około 785 kilometrów do 573 km trwało do 6 lipca 2021 r. Manewr ten miał za zadanie zminimalizować ryzyko kolizji niedziałającego satelity z innymi urządzeniami.

Wejście w atmosferę

Teraz przyszedł czas na to, by ERS-2 opuścił przestrzeń nad Ziemią. ESA przewiduje, że satelita ponownie wejdzie w ziemską atmosferę 19 lutego. Jest to przybliżona data obarczona marginesem błędu wynoszącym 2,8 dnia. W przypadku niedziałających satelitów, bez paliwa, czas ponownego wejścia w atmosferę jest w dużym stopniu uzależniony od aktywności słonecznej.