Saturn ponownie stał się "królem księżyców"

Saturn po raz kolejny stał się rekordzistą pod względem liczby naturalnych satelitów. Naukowcy odkryli ponad 60 nowych księżyców, które krążą dookoła drugiej największej planety Układu Słonecznego. Wiele z nich to malutkie ciała niebieskie o średnicy do 2,5 kilometrów, odkryte jedynie dzięki specjalistycznym technikom analitycznym.

Jak łączenie kropek

- Śledzenie tych księżyców przypomina trochę zabawę w łączenie kropek, ponieważ musimy połączyć pojawienie się tych księżyców w naszych danych z ich realną orbitą - wyjaśnił główny autor analizy, Edward Ashton z Instytutu Astronomii i Astrofizyki tajwańskiego uniwersytetu Academia Sinica. - Problem w tym, że na tej samej stronie znajduje się około 100 obrazków, a my nie wiemy, która kropka należy do którego.

Nowo odkryte księżyce Saturna zostały uznane przez Międzynarodową Unię Astronomiczną. Oznacza to, że dookoła drugiej największej planety Układu Słonecznego krąży co najmniej 145 naturalnych satelitów. Tak więc Saturn nie tylko odzyskał tytuł "króla księżyców", ale jest również pierwszą planetą, która ma ponad 100 odkrytych księżyców.

Nieregularne ciała niebieskie

Nowe księżyce należą do grupy księżyców nieregularnych (łącznie Saturn ma ich 121), charakteryzujących się eliptycznymi, nachylonymi orbitami. Mają one tendencję do łączenia się w grupy zgodnie z nachyleniem ich orbit. Dookoła Saturna krążą trzy takie grupy, których nazwy pochodzą z różnych mitologii: inuickiej, galijskiej i nordyckiej. Najwięcej nowych obiektów należy do tej ostatniej.