Dziś stracimy nasz drugi księżyc

Już dziś Ziemia straci swój drugi księżyc. Malutka asteroida 2024 PT5, która od końca września towarzyszyła naszej planecie, opuści orbitę na wiele dekad. Co ciekawe, pochodzenie miniksiężyca może być związane z naszym stałym naturalnym satelitą.

Asteroida 2024 PT5 została po raz pierwszy zaobserwowana w sierpniu 2024 roku. Kosmiczna skała o średnicy zaledwie 11 metrów zbliżała się w stronę Ziemi i wszystko wskazywało na to, że wpadnie na nieco dłuższą wizytę. Od 29 września obiekt przebywał na orbicie, stając się tymczasowym naturalnym satelitą Ziemi, ale już dziś ją opuści - stanie się to o godzinie 16.43.

Bliski kuzyn Księżyca

Spotkanie z 2024 PT5 było doskonałą okazją do bliższego przyjrzenia się temu obiektowi. Chociaż asteroida była zbyt ciemna, by zobaczyć ją za pomocą amatorskiego sprzętu, naukowcy przeprowadzili jej analizę spektrometryczną. Jak się okazało, pod względem składu niewielka skała bardzo przypominała księżycowe próbki. Oznacza to, że pierwotnie mogła być ona fragmentem Księżyca, wyrzuconym daleko w przestrzeń po kolizji z innym obiektem.