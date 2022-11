Antarktyda staje się składowiskiem sztucznych włókien pochodzących z ubrań

Włókna mikroplastiku w każdej próbce. "Docierającego nawet do najbardziej dziewiczych środowisk"

We wszystkich próbkach naukowcy wykryli ślady syntetycznych włókien poliestrowych, pochodzących z odzieży. Relatywnie dużo było ich w powietrzu, co oznacza, że mogą trafiać do płuc miejscowych ssaków i ptaków. - Problem włókien mikroplastiku dotyczy powietrza, docierającego nawet do najbardziej dziewiczych środowisk planety - powiedziała profesor Lucy Woodall, współautorka pracy opublikowanej w piśmie "Frontiers in Marine Science". - Syntetyczne włókna to najpowszechniejsza forma zanieczyszczenia mikroplastikiem na świecie - dodała. Z badań wynika, że masy powietrza z większą ilością włókien pochodziły z rejonu Ameryki Południowej. Oznacza to, że Antarktyczny Prąd Okołobiegunowy - największy układ prądów morskich obiegający kulę Ziemską z towarzyszącą mu strefą silnych wiatrów - nie stanowi szczelnej bariery chroniącej Antarktydę przed tego typu zanieczyszczeniami. - Oceaniczne prądy i wiatr to nośniki plastikowych zanieczyszczeń, które wędrują po całej Ziemi i docierają nawet do odległych miejsc - tłumaczyła jedna z uczestniczek badania Nuria Rico Seijo. - Zdolność do pokonywania przez plastik naturalnych zapór to kolejny argument za tym, aby ustanowić silnie działające, międzynarodowe porozumienie odnośnie tworzyw - dodała.